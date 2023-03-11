Наполи - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После осечки в матче с «Лацио» «Наполи» нужно возвращаться на победный путь, чтобы не дарить конкурентам надежду на борьбу за Скудетто. Соперник сегодня непростой. «Аталанта», хоть и находится на спаде результатов, является непростой командой для неаполитанцев. Личные встречи обычно результативные, но непредсказуемые. В целом же коллектив Лучано Спаллетти сегодня явно имеет хорошие шансы на победу.

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