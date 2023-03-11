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Чемпионат Италии. Серия А

Наполи - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн

11 Марта 2023 • 02:58 Комментировать
Наполи
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Аталанта
1 1.65 X 4.05 2 5.10
Через 15 ч. 51 мин.

После осечки в матче с «Лацио» «Наполи» нужно возвращаться на победный путь, чтобы не дарить конкурентам надежду на борьбу за Скудетто. Соперник сегодня непростой. «Аталанта», хоть и находится на спаде результатов, является непростой командой для неаполитанцев. Личные встречи обычно результативные, но непредсказуемые. В целом же коллектив Лучано Спаллетти сегодня явно имеет хорошие шансы на победу.

С 20:00 телепоказ игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Аталанта Наполи
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НАПОЛИ АТАЛАНТА
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