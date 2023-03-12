​Ван Бастен похвалил Кварацхелию

Легендарный Марко ван Бастен отреагировал на красивый гол, который после сольного прохода полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил в ворота «Аталанты».

«Восемь против одного! В таких ситуациях про себя ты думаешь, что он не сможет забить», - сказал ван Бастен нидерландскому AD.

«Наполи» обыграл «Аталанту» на своём поле со счётом 2:0. Команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на 18 очков. «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 15 марта – против «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.