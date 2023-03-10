«Кварацхелия заслужил звание игрока месяца в Серии А» — Сёмин

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком в Серии А по итогам февраля.

«Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат — количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. «Наполи» — безоговорочный лидер», — приводит слова Сёмина Sport24.

Специалист добавил, что Кварацхелия в каждой игре демонстрирует свои возможности и совершает результативные действия, поэтому его и признали лучшим.

В феврале 22-летний грузин забил три мяча и записал в свой актив один ассист в четырех матчах чемпионата Италии.