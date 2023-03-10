Гасперини: «Мы не сравниваем себя с «Наполи» и другими крупными клубами»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил финансовую ситуацию клуба из Бергамо и «Наполи», с которым предстоит встреча в рамках Серии А.

«Мы не сравниваем себя с «Наполи» и другими крупными клубами. Если мы посмотрим на команды, у которых почти миллиардные долги, а затем посмотрим на наш бюджет, который получает сотни миллионов прибыли, станет ясно, что разница огромна», — заявил главный тренер «Аталанты», чьи слова приводит Football Italia.

Напомним, что «Наполи» примет «бергамасков» в матче 26 тура итальянского чемпионата завтра, 11 марта. «Аталанта» находится на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидеров на 23 очка.