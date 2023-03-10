Камоцци: «Кварацхелия сильнее Алексея Миранчука»

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал победу нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в голосовании за звание лучшего футболиста февраля в Серии А.

«Думаю, что итоги голосования за игрока месяца в Серии А справедливы. Обидно за Миранчука, но Хвича сейчас сильнее Алексея», — приводит слова Камоцци Sport24.

В феврале 22-летний грузин отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата Италии.

Помимо Кварацхелии, в данном голосовании принимали участие Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи») и Анхель ди Мария («Ювентус»).