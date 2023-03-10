«Интер» готов предложить двух молодых игроков в обмен на Скальвини

Миланский «Интер» всерьёз рассчитывает заполучить молодого защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» готовы предложить за итальянца двух своих игроков – нападающего Мартина Сатриано и полузащитника Джованни Фаббиана.

Сатриано в нынешнем сезоне выступает за «Эмполи» на правах аренды, где отметился двумя голами и одним ассистом в Серии А. Фаббиан играет в аренде за «Реджину» в Серии Б, где отметился восемью голами и одним ассистом.

Напомним, на 19-летнего Скальвини ранее также претендовал туринский «Ювентус». Джорджо в этом сезоне отметился двумя голами в Серии А.