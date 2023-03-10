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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия — лучший игрок месяца в Серии А

10 Марта 2023 • 17:36 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
1 1.65 X 4.05 2 5.10
11.03 20:00

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим футболистом Серии А по итогам февраля.  Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В феврале 22-летний футболист принял участие в четырех матчах национального первенства, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Стоит отметить, что ранее Кварацхелия уже получал награду лучшего игрока по итогам месяца, это было в августе прошлого года. Таким образом, грузинский нападающий стал единственным, кто выиграл в голосовании второй раз в текущем сезоне.

Помимо Кварацхелии, претендентами на звание лучшего игрока февраля были Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи») и Анхель ди Мария («Ювентус»).

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Наполи Хвича Кварацхелия
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