Кварацхелия — лучший игрок месяца в Серии А

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим футболистом Серии А по итогам февраля. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В феврале 22-летний футболист принял участие в четырех матчах национального первенства, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Стоит отметить, что ранее Кварацхелия уже получал награду лучшего игрока по итогам месяца, это было в августе прошлого года. Таким образом, грузинский нападающий стал единственным, кто выиграл в голосовании второй раз в текущем сезоне.

Помимо Кварацхелии, претендентами на звание лучшего игрока февраля были Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи») и Анхель ди Мария («Ювентус»).