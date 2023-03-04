Два итальянских клуба претендуют на звезду «Лиона» Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа интересен двум представителям итальянской Серии А.

На 24-летнего футболиста также претендует франкфуртский «Айнтрахт», который, по слухам, уже согласовал переход француза в качестве свободного агента по окончании сезона. Несмотря на эти сообщения, Football Italia со ссылкой на французские СМИ сообщает о серьёзном интересе со стороны «Наполи» и «Ромы». Ещё одним претендентом на хавбека называется испанский «Бетис».

Стоимость Уссема Ауа оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл десять матчей за «Лион», по разу отметившись голом и ассистом.