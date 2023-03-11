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Чемпионат Италии. Серия А

Ррахмани: «Мы проводим прекрасный сезон»

11 Марта 2023 • 23:52 Комментировать
Наполи
2:0
Аталанта
окончен

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Второй гол в этом матче забил албанский футболист из непризнанного Косово - Амир Ррахмани. Он прокомментировал события матча.

- Я оправился после травмы в Кремоне. Но ребята отлично справлялись и без меня. Сегодня было приятно сыграть, особенно против такой команды, как «Аталанта». Три очка дались не так и легко. Мы проводим прекрасный сезон, и это чувствуется даже по той бурной поддержке со стороны болельщиков. Говорим ли мы о Скудетто? Да, внутри команды говорим, не буду отрицать, - цитирует слова игрока calcionapoli1926.it.

 

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Наполи Амир Ррахмани
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