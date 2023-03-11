Гасперини: «Итоги чемпионата подведём в конце»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение - недавно команда проиграла «Милану», после чего Гасперини даже бросал бутерброд в поклонника «Милана», но толком не попал (а ведь когда-то, в 1914, из-за бутерброда началась Первая мировая война). Сейчас наставник «Аталанты» показался спокойнее - он заявил, что у его команды не было шансов после того, как она пропустила первый гол от Кварацхелии.

- Мы не хотели проводить матч в обороне, но, наверное, слишком часто ошибались в передачах. Все решили эпизоды, в частности, пропущенный в момент преимущества гол. В целом мы действовали вполне неплохо, а итоги чемпионата будем подводить по его окончании, - цитирует слова Гасперини calcionapoli1926.it.