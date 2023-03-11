Адани: «Кварацхелия - это истинный Джордж Бест!»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Все предопределил великолепный гол Хвичи Кварацхелии, который прорвался в штрафную площадь соперника и в своей привычной манере расправился с защитниками. Его игра очень понравилась бывшему итальянскому игроку Даниэле Адани, который сравнил грузинского нападающего с легендарным Джорджем Бестом.

- Это чистый Джордж Бест, - написал в социальной сети Адани сразу после того, как Кварацхелия забил.

У Кварацхелии 26 результативных действий в 28 матчах в этом сезоне во всех турнирах (13 голов и 13 передач) - он самый результативный игрок Италии.