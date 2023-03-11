Спаллетти: «Если пускаешь Кварацхелию - ты труп»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Все предопределил великолепный гол Хвичи Кварацхелии, который прорвался в штрафную площадь соперника и в своей привычной манере расправился с защитниками. После игры его похвалил наставник «Наполи» Лучано Спаллетти:

- Кварацхелия - отличный завершитель атак, он умеет делать это качественно. Если пускаешь его в прорыв - ты труп. Он может завершать по-разному, бить низом, верхом, но каждый раз это исключительно точные и сложные для голкипера удары, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.