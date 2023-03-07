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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Спаллетти очень хитрый»

07 Марта 2023 • 10:45 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
11.03 20:00

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о бывшем главном тренере петербургской команды Лучано Спаллетти, который сегодня, 7 марта, празднует свой 64-й день рождения.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Спаллетти дважды приводил «сине-бело-голубых» к чемпионскому титулу. 

«Это великолепный специалист. Он научил нас, как можно быстро атаковать, а также многим вещам, которые я до этого не знал. Очень хитрый. Всегда брал удар на себя в общении с прессой, отводил негатив от команды», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Другой бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин добавил, что несмотря на свою эмоциональность на бровке, в тренировочном процессе Спаллетти вёл себя достаточно спокойно и всегда был уверен в команде.

Помимо «Зенита», Спаллетти возглавлял такие команды, как «Интер» и «Рома». С мая 2021 года итальянский тренер руководит «Наполи». После 25 туров текущего розыгрыша Серии А команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Лучано Спаллетти Владимир Быстров Наполи
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