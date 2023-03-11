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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Наполи
0:0
Аталанта
1 1.97 X 2.75 2 5.60
2-й тайм

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:0Аталанта
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоОсимхен Виктор  18'Кварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошМерет АлексЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити Берат 44' (Демирал Мерих ( 44') Скальвини Джорджио  30'Меле ЙоакимРуджери Маттео  15'Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич МариоХёйлунн РасмусСапата Дуван
Запасные: Спортьелло МаркоЛукман АдемолаБога ЖеремиПаломино ХосеОколи МемеМуриэль ЛуисСоппи БрэндонРосси ФранческоДзаппакоста Давиде
11 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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НАПОЛИ АТАЛАНТА
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