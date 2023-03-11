«Наполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Аталанта
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Протокол игры
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор• 18'Кварацхелия Хвича
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат44' (Демирал Мерих (44') •Скальвини Джорджио• 30'Меле Йоаким•Руджери Маттео• 15'Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио•Хёйлунн Расмус•Сапата Дуван
11 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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