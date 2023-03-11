Эстигор — об игровом времени: «Никто не любит сидеть на скамейке, но я всегда стараюсь выкладываться по максимуму»

Защитник «Наполи» Лео Эстигор поделился мнением о недостатке игровой практики.

Напомним, норвежский футболист перешёл в итальянский клуб минувшим летом из английского «Брайтона» за 5 миллионов евро. В составе неаполитанской команды защитник успел провести семь матчей и забить один гол.

«Никто не любит сидеть на скамейке запасных, но я всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Я стараюсь поддерживать свой боевой дух», — приводит слова Эстигора VG Sporten.

После 25 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 65 набранных очков.