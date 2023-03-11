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Чемпионат Италии. Серия А

Красивые голы Кварацхелии и Ррахмани позволили «Наполи» разобраться с «Аталантой»

11 Марта 2023 • 21:59 Комментировать
Наполи
2:0
Аталанта
окончен

В 26-м туре Серии А «Наполи» дома играл против «Аталанты», которая ещё недавно боролась за попадание в зону Лиги чемпионов. В первом тайме лидеры провели ряд хороших атак, но здорово в рамке играл Хуан Муссо. После перерыва Виктор Осимхен эффектно бил ножницами через себя - парировано. На 60-й минуте Хвича Кварацхелия разбросал финтами оборону гостей и вонзил мяч под перекладину. Второй гол «Наполи» был также эффектным, после подачи углового воздух выиграл Амир Ррахмани и вколотил мяч в сетку с центра штрафной.

«Наполи» победил со счетом 2:0 и вернул отрыв от второго места в 18 очков. Футболисты из Бергамо застряли на шестой строчке.

Протокол игры  
Наполи2:0Аталанта
(1:0) Кварацхелия Хвича60'  
(2:0) Ррахмани Амир77'  
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ Ким 76' (Жуан Жезус ( 76') Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 66' (Н'Домбеле Тангай ( 66') Политано Маттео 66' (Элмас Эльиф ( 66') Осимхен Виктор  18' 85' (Дзербин Алессио ( 85') Кварацхелия Хвича 85' (Симеоне Джованни ( 85')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошМерет АлексЭстигор ЛеоДемме Диего
Муссо ХуанТолой Рафаэл 89' (Лукман Адемола ( 89') Джимсити Берат 44' (Демирал Мерих ( 44') Скальвини Джорджио  30'Меле Йоаким 68' (Дзаппакоста Давиде ( 68') Руджери Маттео  15'Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 68' (Бога Жереми ( 68') Хёйлунн Расмус 46' (Муриэль Луис ( 46') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло МаркоПаломино ХосеОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
11 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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