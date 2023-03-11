Красивые голы Кварацхелии и Ррахмани позволили «Наполи» разобраться с «Аталантой»

В 26-м туре Серии А «Наполи» дома играл против «Аталанты», которая ещё недавно боролась за попадание в зону Лиги чемпионов. В первом тайме лидеры провели ряд хороших атак, но здорово в рамке играл Хуан Муссо. После перерыва Виктор Осимхен эффектно бил ножницами через себя - парировано. На 60-й минуте Хвича Кварацхелия разбросал финтами оборону гостей и вонзил мяч под перекладину. Второй гол «Наполи» был также эффектным, после подачи углового воздух выиграл Амир Ррахмани и вколотил мяч в сетку с центра штрафной.

«Наполи» победил со счетом 2:0 и вернул отрыв от второго места в 18 очков. Футболисты из Бергамо застряли на шестой строчке.