Красивые голы Кварацхелии и Ррахмани позволили «Наполи» разобраться с «Аталантой»

В 26-м туре Серии А «Наполи» дома играл против «Аталанты», которая ещё недавно боролась за попадание в зону Лиги чемпионов. В первом тайме лидеры провели ряд хороших атак, но здорово в рамке играл Хуан Муссо. После перерыва Виктор Осимхен эффектно бил ножницами через себя - парировано. На 60-й минуте Хвича Кварацхелия разбросал финтами оборону гостей и вонзил мяч под перекладину. Второй гол «Наполи» был также эффектным, после подачи углового воздух выиграл Амир Ррахмани и вколотил мяч в сетку с центра штрафной.
«Наполи» победил со счетом 2:0 и вернул отрыв от второго места в 18 очков. Футболисты из Бергамо застряли на шестой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича60'
|(2:0) Ррахмани Амир77'
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким76' (Жуан Жезус (76') •Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр66' (Н'Домбеле Тангай (66') •Политано Маттео66' (Элмас Эльиф (66') •Осимхен Виктор 18'85' (Дзербин Алессио (85') •Кварацхелия Хвича85' (Симеоне Джованни (85')
Муссо Хуан•Толой Рафаэл89' (Лукман Адемола (89') •Джимсити Берат44' (Демирал Мерих (44') •Скальвини Джорджио• 30'Меле Йоаким68' (Дзаппакоста Давиде (68') •Руджери Маттео• 15'Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио68' (Бога Жереми (68') •Хёйлунн Расмус46' (Муриэль Луис (46') •Сапата Дуван
11 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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