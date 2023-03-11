Кварацхелия открыл счёт в игре с «Аталантой», забив красивейший гол

В двадцать шестом туре итальянского чемпионата «Наполи» принимает дома «Аталанту», и счет в этой игре был открыт в начале второй половины встречи. Это Хвича Кварацхелия серией финтов ворвался в штрафную площадь бергамцев, посадил на пятую точку сразу нескольких соперников, пытавшихся блокировать так и не последовавшие удары, и затем, в один ему известный момент, мощно вогнал мяч под перекладину, заставив голкипера капитулировать.

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