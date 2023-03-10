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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Кварацхелия делает разницу в «Наполи»

10 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Наполи
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Через 22 ч. 12 мин.

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло высказался о получении Хвичей Кварацхелией награды лучшего игрока месяца в Серии А.

«Кварацхелия получил награду игрока месяца? Хвича делает разницу в «Наполи», — заявил именитый специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в февральских поединках итальянского чемпионата один из лидеров «партенопейцев» отметился тремя голами при одной результативной передаче. Грузинский вингер получает подобную награду уже второй раз в нынешнем сезоне. В таблице Серии А «Наполи» находится на уверенном первом месте, опережая «Интер» на 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
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