Карадениз: «Я не жду от Хвичи прогресса — он достиг своего потолка»

Экс-полузащитник «Рубина» и сборной Турции Гёкдениз Карадениз поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Карадениз считает, что для того, чтобы стать звездой, необходимо выступать на высоком уровне в течение нескольких лет и добиться больших успехов в сборной. Как отмечает турок, игра футболиста также сильно зависит и от партнёров по команде.

«В чемпионате Италии ты не можешь позволить себе пешком ходить по полю — мигом окажешься на скамейке запасных.

Если он сможет выдержать проверку временем, перейдёт на следующий уровень. Но я не жду от него прогресса — он достиг своего потолка», — цитирует Карадениза «Бизнес Online».

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. С 2019 по 2022 год грузин защищал цвета казанского «Рубина».