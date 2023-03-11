Де Лаурентис: «Наполи» грандиозен»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Президент лидера турнирной таблицы итальянского чемпионата Аурелио де Лаурентис прокомментировал успех в своей привычной, несколько высокопарной манере.

- Грандиозный «Наполи». Смотреть игру этой команды - это чистая радость. Форца «Наполи», всегда! - написал президент клуба в социальной сети.

В следующем, двадцать седьмом туре чемпионата Италии Серии А «Наполи» предстоит сыграть на выезде с «Торино». Это случится девятнадцатого марта в Турине.