«Торино» летом хочет выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука на постоянной основе. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда Ивана Юрича определила россиянина в качестве основной трансферной цели на грядущее лето.

«Торино» не будет искать другие варианты для усиления, пока не разберётся с будущим Миранчука. В то же время главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет вернуть Алексея в свою команду

В услугах Миранчука также заинтересованы ещё несколько клубов из Серии А. Сторона футболиста раздумывает над вариантами.

На счету 27-летнего Алексея 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.