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Чемпионат Италии. Серия А

Гути — о Кварацхелии: «Квара, приходи в «Реал», я пришлю тебе футболку»

07 Марта 2023 • 11:55 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
11.03 20:00

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути прокомментировал слова нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ранее назвавшего испанца своим кумиром. По словам 22-летнего грузина, в детстве он не мог найти футболку своего любимого футболиста, поэтому маркером писал 14-й номер на белой футболке.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Грузии проявляют «Реал» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Гути Хвича Кварацхелия
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