Гути — о Кварацхелии: «Квара, приходи в «Реал», я пришлю тебе футболку»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути прокомментировал слова нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ранее назвавшего испанца своим кумиром. По словам 22-летнего грузина, в детстве он не мог найти футболку своего любимого футболиста, поэтому маркером писал 14-й номер на белой футболке.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Грузии проявляют «Реал» и «Манчестер Сити».