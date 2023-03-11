Спаллетти: «Аталанта» создавала проблемы»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Тем не менее, несмотря на то, что его подопечные забили два гола, Лучано Спаллетти не считает, что победа далась легко. Он заявил, что «Аталанта» также создавала проблемы его подопечным.

- «Аталанта» провела неплохую игру, в некоторые моменты они создавали нам проблемы. Для нас было очень важно выиграть после того, как мы проиграли в предыдущем туре. И команда сделала это, хотя я должен сделать комплименты Гасперини, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.​