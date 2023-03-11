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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Мин Джэ - лучший центральный защитник в мире»

11 Марта 2023 • 22:58 Комментировать
Наполи
2:0
Аталанта
окончен

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Прекрасный матч провел центральный защитник неаполитанского клуба Ким мин Джэ. Именно его больше всего нахваливал после игры Лучано Спаллетти, главный тренер неаполитанского клуба.

- Ким проделывает невероятные вещи в каждом матче, я думаю, что он лучший центральный защитник в мире. У него все в порядке. Мне кажется, что он может за пять секунд пробежать все поле, если потребуется. Для него, когда начинается матч, начинается война - он стоит насмерть, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Ким Мин Джэ
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