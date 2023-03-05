Госенс: «Интер» готов»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Лечче», забив тому два безответных мяча. Полузащитник миланского клуба Робин Госенс доволен победой, он считает, что его команда проявила большую волю к победе с самого начала игры.

- «Интер» готов, «Интер» не пал духом, это было видно с первых минут матча, который был очень важен для нас. Мы заслужили победу. Приятно слышать аплодисменты публики, я впервые сыграл в Серии А в стартовом составе. После «Болоньи» мы договорились меньше говорить и больше работать, только так можно побеждать, - цитирует слова Госенса fcinter1908.it.