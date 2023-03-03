Чалханоглу: «Мечтаю о победе в Лиге чемпионов»

Хакан Чалханоглу снова не сможет выиграть Скудетто, непохоже на то, что регулярно оступающийся «Интер» сможет настичь в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А «Наполи». Однако Чалханоглу ставит перед собой еще более амбициозные задачи - футболист хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

- «Наполи» заслуживает свои успехи, это показывает Лига чемпионов. Мы могли бы быть выше, но потеряли очки в играх с «Монцей», «Эмполи», «Сампдорией» и «Болоньей». «Наполи» уже никто не догонит, но нам надо выходить на поле с таким настроем, с которым мы вышли против «Порту». У нас есть еще Кубок и Лига чемпионов, которую я надеюсь выиграть, - цитирует Чалханоглу fcinter1908.it.