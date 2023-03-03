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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу: «Мечтаю о победе в Лиге чемпионов»

03 Марта 2023 • 08:31 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
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05.03 20:00

Хакан Чалханоглу снова не сможет выиграть Скудетто, непохоже на то, что регулярно оступающийся «Интер» сможет настичь в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А «Наполи». Однако Чалханоглу ставит перед собой еще более амбициозные задачи - футболист хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

- «Наполи» заслуживает свои успехи, это показывает Лига чемпионов. Мы могли бы быть выше, но потеряли очки в играх с «Монцей», «Эмполи», «Сампдорией» и «Болоньей». «Наполи» уже никто не догонит, но нам надо выходить на поле с таким настроем, с которым мы вышли против «Порту». У нас есть еще Кубок и Лига чемпионов, которую я надеюсь выиграть, - цитирует Чалханоглу fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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