Шкриньяр уже подписал контракт с «ПСЖ»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр подписал предварительный контракт с французским «ПСЖ». Словак присоединится к команде Кристофа Галтье следующим летом на правах свободного агента. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Адриен Гренье.

Напомним, ранее Шкриньяр окончательно отказался подписывать новый контракт с миланским «Интером». «Нерадзурри» не смогли удовлетворить финансовые требования защитника.

27-летний Шкриньяр подписал с «ПСЖ» контракт сроком на 4 года. Ранее ходили слухи, что словак получит свыше 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса за трансфер на правах свободного агента.