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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» без приключений разобрался с «Лечче»

05 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Интер Милан
2:0
Лечче
окончен

В 25-м туре Серии А «Интер» принимал аутсайдеров из «Лечче». Первая треть прошла без опасных моментов, и тут миланцы забили гол, рядом передач разорвав оборону противника, и Генрих Мхитарян нанес разящий удар. Сразу после перерыва Дензел Дюмфрис рванул по правой кромке поля и прострелил на Лаутаро Мартинеса, а тот пробил в ближний угол - 2:0.

«Интер» подвинул «Лацио» со второго места, «Лечче» - 14-й.

Протокол игры  
Интер Милан2:0Лечче
(1:0) Мхитарян Генрих29'  
(2:0) Мартинес Лаутаро53'  
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис Дензел 78' (Гальярдини Роберто ( 78') Госенс Робин 90' (Дзанотти Маттиа ( 90') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 78' (Д'Амброзио Данило ( 78') Мхитарян Генрих 71' (Брозович Марсело ( 71') Джеко ЭдинМартинес Лаутаро 71' (Лукаку Ромелу ( 71')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульКордац АлексАслани КристьянХанданович Самир
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинТуиа Алессандро 65' (Романьоли Симоне ( 65') Юмтити СамуэльПеццелла ДжузеппеГонсалес Джоан 82' (Хельгасон Торир ( 82') Юлманд МортенМале Юссеф 57' (Уден Реми ( 57') Стрефецца Габриэль 57' (Блен Алексис ( 57') Сисей АссанДи Франческо Федерико 82' (Банда Ламек ( 82')
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсКоломбо ЛоренцоКассандро ТоммазоБранколлини ФедерикоГалло АнтониноЧеккарони ПьетроАскилдсен Кристоффер
05 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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