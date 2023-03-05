«Интер» без приключений разобрался с «Лечче»

В 25-м туре Серии А «Интер» принимал аутсайдеров из «Лечче». Первая треть прошла без опасных моментов, и тут миланцы забили гол, рядом передач разорвав оборону противника, и Генрих Мхитарян нанес разящий удар. Сразу после перерыва Дензел Дюмфрис рванул по правой кромке поля и прострелил на Лаутаро Мартинеса, а тот пробил в ближний угол - 2:0.
«Интер» подвинул «Лацио» со второго места, «Лечче» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Мхитарян Генрих29'
|(2:0) Мартинес Лаутаро53'
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел78' (Гальярдини Роберто (78') •Госенс Робин90' (Дзанотти Маттиа (90') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан78' (Д'Амброзио Данило (78') •Мхитарян Генрих71' (Брозович Марсело (71') •Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро71' (Лукаку Ромелу (71')
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Туиа Алессандро65' (Романьоли Симоне (65') •Юмтити Самуэль•Пеццелла Джузеппе•Гонсалес Джоан82' (Хельгасон Торир (82') •Юлманд Мортен•Мале Юссеф57' (Уден Реми (57') •Стрефецца Габриэль57' (Блен Алексис (57') •Сисей Ассан•Ди Франческо Федерико82' (Банда Ламек (82')
05 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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