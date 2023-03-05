«Интер» без приключений разобрался с «Лечче»

В 25-м туре Серии А «Интер» принимал аутсайдеров из «Лечче». Первая треть прошла без опасных моментов, и тут миланцы забили гол, рядом передач разорвав оборону противника, и Генрих Мхитарян нанес разящий удар. Сразу после перерыва Дензел Дюмфрис рванул по правой кромке поля и прострелил на Лаутаро Мартинеса, а тот пробил в ближний угол - 2:0.

«Интер» подвинул «Лацио» со второго места, «Лечче» - 14-й.