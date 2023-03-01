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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Интера» обсудило будущее с Индзаги

01 Марта 2023 • 01:07 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Лечче
05.03 20:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги провёл встречу с руководством клуба.

Во вторник специалист обсудил положение дел в команде с боссами клуба на фоне недавнего поражения от «Болоньи» в Серии А (0:1). Согласно Gazzetta dello Sport, Индзаги по-прежнему не грозит увольнение, однако руководство «нерадзурри» вновь дало рулевому понять, что тот должен выполнить цель-минимум на сезон – финишировать в верхней четвёрке Серии А.

На данный момент «Интер» делит вторую позицию с «Миланом» – обе команды набрали по 47 очков после 24-х туров. Преимущество миланцев над «Ромой», идущей пятой, составляет всего три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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Комментарии (1)
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venge
01 Марта 2023 в 01:23
не вторую, а третью
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