Руководство «Интера» обсудило будущее с Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги провёл встречу с руководством клуба.

Во вторник специалист обсудил положение дел в команде с боссами клуба на фоне недавнего поражения от «Болоньи» в Серии А (0:1). Согласно Gazzetta dello Sport, Индзаги по-прежнему не грозит увольнение, однако руководство «нерадзурри» вновь дало рулевому понять, что тот должен выполнить цель-минимум на сезон – финишировать в верхней четвёрке Серии А.

На данный момент «Интер» делит вторую позицию с «Миланом» – обе команды набрали по 47 очков после 24-х туров. Преимущество миланцев над «Ромой», идущей пятой, составляет всего три балла.