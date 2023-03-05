Индзаги: «Весь матч смотрели только вперёд»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Лечче», забив тому два безответных мяча. Успехом очень доволен Симоне Индзаги, наставник «Интера» - в последнее время команда выступала не очень стабильно.

- Отличный матч, за всю игру мы ни разу не опустили глаза и смотрели только вперед. Соперник создал проблемы многим другим командам, но не нам, мы сыграли интенсивно, агрессивно и нацелено. Спасибо игрокам за концентрацию до самого конца игры, они оставались единым коллективом всю игру, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.