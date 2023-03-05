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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

05 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Интер Милан
1:0
Лечче
1 1.08 X 10.00 2 40.00
1-й тайм

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Лечче».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан1:0Лечче
(1:0) Мхитарян Генрих29' 
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелГосенс РобинБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДжеко ЭдинМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаЛукаку РомелуКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоБрозович МарселоХанданович Самир
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинТуиа АлессандроЮмтити СамуэльПеццелла ДжузеппеГонсалес ДжоанЮлманд МортенМале ЮссефСтрефецца ГабриэльСисей АссанДи Франческо Федерико
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсБанда ЛамекКоломбо ЛоренцоКассандро ТоммазоРоманьоли СимонеБранколлини ФедерикоГалло АнтониноЧеккарони ПьетроБлен АлексисХельгасон ТорирАскилдсен КристофферУден Реми
05 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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