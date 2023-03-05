«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Лечче».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Лечче
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Протокол игры
|(1:0) Мхитарян Генрих29'
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Госенс Робин•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Туиа Алессандро•Юмтити Самуэль•Пеццелла Джузеппе•Гонсалес Джоан•Юлманд Мортен•Мале Юссеф•Стрефецца Габриэль•Сисей Ассан•Ди Франческо Федерико
05 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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