Дзанетти: «Не стоит обвинять Индзаги во всех бедах «Интера»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что думает о перспективах главного тренера Симоне Индзаги.

Итальянский специалист вновь подвергся критике после недавнего поражения «нерадзурри» от «Болоньи» в матче Серии А (0:1). На данный момент миланцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, однако отставание от лидирующего «Наполи» составляет колоссальные 18 очков.

«Когда клуб переживает трудности, нужно искать решение проблем, а не виноватых. Я читал, что Индзаги должен был добиться большего, но дело не только в тренере – прогрессировать должны и игроки, и весь клуб. Нельзя сваливать всю вину на одного человека», – цитирует Хавьера Дзанетти инсайдер Николо Скира.