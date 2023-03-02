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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Не стоит обвинять Индзаги во всех бедах «Интера»

02 Марта 2023 • 21:59 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
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05.03 20:00

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что думает о перспективах главного тренера Симоне Индзаги.

Итальянский специалист вновь подвергся критике после недавнего поражения «нерадзурри» от «Болоньи» в матче Серии А (0:1). На данный момент миланцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, однако отставание от лидирующего «Наполи» составляет колоссальные 18 очков.

«Когда клуб переживает трудности, нужно искать решение проблем, а не виноватых. Я читал, что Индзаги должен был добиться большего, но дело не только в тренере – прогрессировать должны и игроки, и весь клуб. Нельзя сваливать всю вину на одного человека», – цитирует Хавьера Дзанетти инсайдер Николо Скира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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