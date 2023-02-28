«Тоттенхэм» готов побороться с «Ливерпулем» за подписание полузащитника «Интера» Николо Бареллы.

За последние недели многочисленные ресурсы сообщили о серьёзном интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Ливерпуля», планирующему значительно укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно. По данным Calciomercato, на итальянского хавбека появился ещё один претендент из Англии – лондонский «Тоттенхэм», возглавляемый экс-рулевым «нерадзурри» Антонио Конте, хорошо знакомым со способностями игрока.

Трансферная стоимость Николо Бареллы оценивается экспертами портала Transfermarkt в 70 млн евро.