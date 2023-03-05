Дармиан: «Вернулись на правильный путь»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Лечче», забив тому два безответных мяча. Защитник миланского клуба Маттео Дармиан очень доволен тем, что команда должным образом ответила на поражение от «Болоньи» в предыдущем туре.

- Три важных очка, приятно вернуться на победный путь после поражения от «Болоньи». Нам нужна была только победа и мы ее заслужили. Конечно, было желание, мотивация отыграться после «Болоньи». Мы вернулись на правильный путь и должны оставаться на нем, - цитирует слова Дармиана fcinter1908.it.