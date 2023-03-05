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Чемпионат Италии. Серия А

Дармиан: «Вернулись на правильный путь»

05 Марта 2023 • 22:45 Комментировать (1)
Интер Милан
2:0
Лечче
окончен

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Лечче», забив тому два безответных мяча. Защитник миланского клуба Маттео Дармиан очень доволен тем, что команда должным образом ответила на поражение от «Болоньи» в предыдущем туре.

- Три важных очка, приятно вернуться на победный путь после поражения от «Болоньи». Нам нужна была только победа и мы ее заслужили. Конечно, было желание, мотивация отыграться после «Болоньи». Мы вернулись на правильный путь и должны оставаться на нем, - цитирует слова Дармиана fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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Комментарии (1)
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InterSan
05 Марта 2023 в 23:00
Вернулись - скажешь матчей через пять, если все их победой завершим.
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