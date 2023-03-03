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Чемпионат Италии. Серия А

Тохиру нравится работа Симоне Индзаги

03 Марта 2023 • 08:54 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
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05.03 20:00

Бывший владелец миланского «Интера» Эрик Тохир, который, как мы уже недавно сообщали, стал главой федерации футбола Индонезии, скучает по «нерадзурри». Он продолжает поддерживать команду.

Ему очень нравится, как работает Симоне Индзаги - нынешний тренер миланского клуба, который возглавил его в 2021 году, после ухода Антонио Конте. Тохир лестно отозвался о Симоне.

- Он отличный тренер, мне очень нравится игра, которую он ставит. В последние два года он проделал отличную, как я считаю, работу, - цитирует слова бывшего руководителя клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Эрик Тохир
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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