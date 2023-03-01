​Шкриньяр и Димарко возвращаются в строй

Защитники Милан Шкриньяр и Федерико Димарко пропустили последний матч «Интера» против «Болоньи», в котором миланская команда проиграла со счётом 0:1. К счастью, процесс восстановления игроков от проблем со здоровьем оказался недолгим. Как сообщает итальянский Sky, Шкриньяр и Димарко готовы сыграть в ближайшем матче Серии А против «Лечче».

«Интер» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Наполи» команда Симоне Индзаги отстаёт на 18 зачётных баллов.

Матч между «Наполи» и «Лечче» пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.