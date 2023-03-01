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Чемпионат Италии. Серия А

​Шкриньяр и Димарко возвращаются в строй

01 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
05.03 20:00

Защитники Милан Шкриньяр и Федерико Димарко пропустили последний матч «Интера» против «Болоньи», в котором миланская команда проиграла со счётом 0:1. К счастью, процесс восстановления игроков от проблем со здоровьем оказался недолгим. Как сообщает итальянский Sky, Шкриньяр и Димарко готовы сыграть в ближайшем матче Серии А против «Лечче».

«Интер» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Наполи» команда Симоне Индзаги отстаёт на 18 зачётных баллов.

Матч между «Наполи» и «Лечче» пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр Федерико Димарко
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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