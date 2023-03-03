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Чалханоглу: «Я не сильно уступаю Модричу и де Брёйне»

03 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
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05.03 20:00

Футболист «Интера» Хакан Чалханоглу оценил уровень своего мастерства.

Лидер «нерадзурри» признался, что считает себя одним из лучших центральных полузащитников континента: «Думаю, я вхожу в пятёрку лучших игроков европейского футбола в своей роли. Я говорю это с полным осознанием того, насколько высока планка, и я чувствую, что это действительно так. Я не сильно уступаю Кевину де Брёйне и Луке Модричу», – цитирует FootballTalk 29-летнего турецкого хавбека.

Хакан Чалханоглу отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами в 32 матчах за «Интер» во всех соревнованиях в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лука Модрич Хакан Чалханоглу Кевин де Брёйне
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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