Чалханоглу: «Я не сильно уступаю Модричу и де Брёйне»

Футболист «Интера» Хакан Чалханоглу оценил уровень своего мастерства.

Лидер «нерадзурри» признался, что считает себя одним из лучших центральных полузащитников континента: «Думаю, я вхожу в пятёрку лучших игроков европейского футбола в своей роли. Я говорю это с полным осознанием того, насколько высока планка, и я чувствую, что это действительно так. Я не сильно уступаю Кевину де Брёйне и Луке Модричу», – цитирует FootballTalk 29-летнего турецкого хавбека.

Хакан Чалханоглу отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами в 32 матчах за «Интер» во всех соревнованиях в текущем сезоне.