Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»

01 Марта 2023 • 10:53 Комментировать
Саутгемптон
...
Лестер
04.03 20:30

Хавбек миланского «Интера» Роберто Гальярдини в скором времени может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Fc Inter News, итальянец интересен «Лестеру», но помимо «лис» игрока также хочет заполучить турецкий «Галатасарай».

В конце сезона у Гальярдини заканчивается контракт с «Интером». Скорее всего, футболист покинет команду на правах свободного агента. Полузащитник уже намекнул на то, что уйдёт грядущим летом.

В нынешнем сезоне Роберто провёл всего 11 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. За миланский «Интер» футболист выступает с 2017 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Лестер Роберто Гальярдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1.32 5.60 10.00
Видео
01.03.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.80 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста «Челси»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы
10:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»
10:50 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить топ-игрока из «Интера»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Чалханоглу
09:55 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает, он задал высокую планку, которой уже не соответствует»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва
08:08 · Англия. Премьер-лига
Гакпо мог перейти в «Лидс» - раскрыта причина срыва трансфера
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала переговоры по трансферу форварда «Манчестер Сити»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Это худшая версия «Челси» за последние 20 лет»
05:41 · Англия. Кубок Англии
Палинья: «Мы проводим прекрасный сезон»
05:33 · Англия. Кубок Англии
С 2010 года «Лидс» лишь один раз сумел не пропустить в матче Кубка Англии
05:27 · Англия. Кубок Англии
Соломон: «Очень рад помочь команде»
05:18 · Англия. Кубок Англии
Марку Силва: «Мы заслужили победу»
05:05 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Наш второй тайм был куда лучше»
Все новости
Рекомендуем