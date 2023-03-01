Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»

Хавбек миланского «Интера» Роберто Гальярдини в скором времени может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Fc Inter News, итальянец интересен «Лестеру», но помимо «лис» игрока также хочет заполучить турецкий «Галатасарай».

В конце сезона у Гальярдини заканчивается контракт с «Интером». Скорее всего, футболист покинет команду на правах свободного агента. Полузащитник уже намекнул на то, что уйдёт грядущим летом.

В нынешнем сезоне Роберто провёл всего 11 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. За миланский «Интер» футболист выступает с 2017 года.