​Маротта: «Интер» был лучшим в Италии за последние четыре сезона»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о выступлениях команды в последние годы.

«В сезоне 2019/2020 мы заняли второе место в лиге и сыграли в финале Лиги Европы. В следующем сезоне мы выиграли скудетто. С Индзаги в сезоне 2021/2022 мы опять заняли второе место в лиге, а теперь мы боремся за кубок Италии и трофей Лиги чемпионов. Мы лучшие в Италии за последние четыре сезона», - высказался Маротта в интервью для Sky Sports Italia.

Ближайший матч «Интер» проведёт 5 марта – против «Лечче» на своём поле. На текущий момент «нерадзурри» занимают второе место в Серии А.