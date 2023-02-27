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Чемпионат Италии. Серия А

​Маротта: «Интер» был лучшим в Италии за последние четыре сезона»

27 Февраля 2023 • 18:46 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
05.03 20:00

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о выступлениях команды в последние годы.

«В сезоне 2019/2020 мы заняли второе место в лиге и сыграли в финале Лиги Европы. В следующем сезоне мы выиграли скудетто. С Индзаги в сезоне 2021/2022 мы опять заняли второе место в лиге, а теперь мы боремся за кубок Италии и трофей Лиги чемпионов. Мы лучшие в Италии за последние четыре сезона», - высказался Маротта в интервью для Sky Sports Italia.

Ближайший матч «Интер» проведёт 5 марта – против «Лечче» на своём поле. На текущий момент «нерадзурри» занимают второе место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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