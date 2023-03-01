Шкриньяр – самый дорогой свободный агент Серии А

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр стал самым дорогим игроком в Серии А, у которого грядущим летом закончится трудовое соглашение с клубом. Рейтинг представил портал Transfermarkt.

Так, стоимость 28-летнего словака оценивается в 60 млн евро. Ранее мы писали, что Шкриньяр является самым дорогим свободным агентом лета во всём мировом футболе.

Но вернёмся к другим игрокам итальянских клубов. На втором месте идёт Адриен Рабио – 27-летний центральный полузащитник «Ювентуса» стоит 25 млн евро. На третьем идёт форвард «Ромы» Андреа Белотти – стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 15 млн евро.

Замыкают пятёрку Стефан де Врей из «Интера» - также 15 млн евро и аргентинский ветеран «Ювентуса» Анхель ди Мария – 35-летний вингер стоит 10 млн евро.