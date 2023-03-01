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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр – самый дорогой свободный агент Серии А

01 Марта 2023 • 21:35 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
05.03 20:00

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр стал самым дорогим игроком в Серии А, у которого грядущим летом закончится трудовое соглашение с клубом. Рейтинг представил портал Transfermarkt.

Так, стоимость 28-летнего словака оценивается в 60 млн евро. Ранее мы писали, что Шкриньяр является самым дорогим свободным агентом лета во всём мировом футболе.

Но вернёмся к другим игрокам итальянских клубов. На втором месте идёт Адриен Рабио – 27-летний центральный полузащитник «Ювентуса» стоит 25 млн евро. На третьем идёт форвард «Ромы» Андреа Белотти – стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 15 млн евро.

Замыкают пятёрку Стефан де Врей из «Интера» - также 15 млн евро и аргентинский ветеран «Ювентуса» Анхель ди Мария – 35-летний вингер стоит 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Белотти Адриен Рабио Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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