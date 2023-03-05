Барони: «Интер» показал свои качества»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Лечче», забив тому два безответных мяча. События игры прокомментировал наставник «Лечче» Марко Барони, который похвалил соперника за меткость.

- «Интер» четыре раза пробил по воротам и забил два мяча. Они провели оптимальный со своей точки зрения матч. В этом разница между ними и нами, они справились с нашим прессингом и нашли технические решения для его преодоления. Чемпионат очень сложен, нам надо оставаться на ногах и не терять веры в себя, - цитирует слова Барони fcinter1908.it.