Интер - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Пока почти все конкуренты дружно проигрывают, у «Интера» есть хорошая возможность вернуться на второе место. Для этого нужно обыграть «Лечче», который идет в нижней трети таблицы. Несмотря на это, аутсайдер недавно огорчил болельщиков «Ромы» и «Аталанты». Да и сами «нерадзурри» в последних турах потеряли пять очков, не сумев забить «Сампдории» и «Болонье». Тем не менее, в победе «Интера» мало кто сомневается.

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