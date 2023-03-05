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Чемпионат Италии. Серия А

Интер - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:41 Комментировать
Интер Милан
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Лечче
1 1.40 X 4.60 2 8.50
Через 16 ч. 31 мин.

Пока почти все конкуренты дружно проигрывают, у «Интера» есть хорошая возможность вернуться на второе место. Для этого нужно обыграть «Лечче», который идет в нижней трети таблицы. Несмотря на это, аутсайдер недавно огорчил болельщиков «Ромы» и «Аталанты». Да и сами «нерадзурри» в последних турах потеряли пять очков, не сумев забить «Сампдории» и «Болонье». Тем не менее, в победе «Интера» мало кто сомневается.

С 20:00 смотрим игру на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лечче
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
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1.14 6.20 100.00
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05.03.23 в 14:30
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Верона Верона
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Салернитана Салернитана
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