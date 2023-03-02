Дзанетти: «Лукаку добился значительного прогресса в последние недели»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мыслями о текущей форме нападающего Ромелу Лукаку.

Арендованный у лондонского «Челси» бельгиец пропустил значительную часть сезона из-за травм. В последних трёх матчах ему удалось забить два мяча.

«Ромелу продолжает набирать форму, – рассказывает Дзанетти. – У него была серьёзная травма, долгое время не позволявшая ему играть, и восстановить оптимальные кондиции, учитывая его габариты, – довольно непростая задача. Однако, как мне кажется, в последние недели мы увидели значительные улучшения – сейчас Лукаку гораздо больше напоминает самого себя, чем ранее», – цитирует Football Italia аргентинца.