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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Лукаку добился значительного прогресса в последние недели»

02 Марта 2023 • 23:21 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
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05.03 20:00

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мыслями о текущей форме нападающего Ромелу Лукаку.

Арендованный у лондонского «Челси» бельгиец пропустил значительную часть сезона из-за травм. В последних трёх матчах ему удалось забить два мяча.

«Ромелу продолжает набирать форму, – рассказывает Дзанетти. – У него была серьёзная травма, долгое время не позволявшая ему играть, и восстановить оптимальные кондиции, учитывая его габариты, – довольно непростая задача. Однако, как мне кажется, в последние недели мы увидели значительные улучшения – сейчас Лукаку гораздо больше напоминает самого себя, чем ранее», – цитирует Football Italia аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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