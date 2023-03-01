«Интер» хочет пригласить де Дзерби вместо Индзаги

Миланский «Интер» рассматривает нескольких кандидатов на замену своему главному тренеру Симоне Индзаги. По информации от La Stampa, одним из вариантов является наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который занял свой пост лишь в сентябре.

Напомним, «Интер» в данный момент занимает вторую строчку в Серии А, но отставание от лидирующего «Наполи» составляет 18 очков, что совсем не устраивает руководство. Источник также сообщает, что альтернативными кандидатами являются бывший игрок «Интера» Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью», а также Юрген Клопп, которого ранее связывали с уходом из «Ливерпуля».

Симоне Индзаги проводит свой второй сезон у руля «Интера». В первой кампании команда финишировала на втором месте в Серии А и выиграла Кубок Италии.