Мерет: «У нас важное преимущество, но надо оставаться начеку»

Итальянский «Наполи» уничтожает в этом году оппозицию во внутреннем чемпионате, сейчас у команды Лучано Спаллетти, бывшего наставника питерского «Зенита», уже 13-очковое преимущество над конкурентами. Тем не менее, голкипер команды, Алекс Мерет, дал понять, что несмотря на отрыв, игроки собраны и не спешат предаваться шапкозакидательским настроениям.

- Тренер следит за тем, чтобы мы не расслаблялись и пребывали в правильном тонусе. Понятно, что есть хороший отрыв, но понятно и то, что впереди еще много матчей, а мы хотим набрать максимально возможное количество очков, - цитирует слова Мерета fcinter1908.it.