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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» требует более 150 млн евро за Осимхена

07 Февраля 2023 • 20:42 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может обойтись покупателям ещё дороже, чем предполагалось изначально.

Форвард давно интересен грандам Английской премьер-лиги, а его уверенная игра в нынешнем сезоне привлекла к нему дополнительное внимание. Ранее считалось, что «Наполи» оценивает своего лидера чуть более чем в 100 млн евро, однако, по данным Sport Witness, ценник гораздо солиднее – более 150 млн евро. Ожидается, что летом за нигерийца развернётся серьёзная борьба на трансферном рынке, а «Манчестер Юнайтед» считается главным претендентом на лучшего бомбардира Серии А.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен отметился 17 голами в 21 поединке за «Наполи» во всех турнирах.

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Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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