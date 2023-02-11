Спаллетти: «Кремонезе» выбил нас из Кубка Италии, мы уже убедились в их качествах»

В очередном туре итальянского чемпионата «Наполи» предстоит сразиться с «Кремонезе» - клубом, который еще не выиграл ни одного матча в текущем сезоне Серии А. Тем не менее, лидер итальянского чемпионата уже получил оплеуху от «Кремонезе» в Кубке Италии, и Лучано Спаллетти, наставник неаполитанцев, далек от шапкозакидательских настроений.

- Лига чемпионов? Нет, я думаю лишь о воскресном матче с «Кремонезе». Они выбили нас из Кубка Италии, так что мы уже имели возможность убедиться в их игровых качествах, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.