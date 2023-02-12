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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» поздравил Хвичу и придумал ему новое прозвище

12 Февраля 2023 • 18:13 Комментировать (1)
Наполи
...
Кремонезе
1 1.18 X 7.10 2 17.00
Через 3 ч. 32 мин.

В воскресенье Хвича Кварацхелия отмечает день рождения. Грузинскому полузащитнику «Наполи» исполнилось 22 года.

В социальных сетях пресс-служба клуба поздравила Хвичу с праздником, придумав для него новое прозвище.

«С Днём рождения, Квараваджио!» - говорится в сообщении неаполитанцев. Футболиста так прозвали в честь известного живописца Караваджо.

Ранее фанаты «Наполи» называли полузащитника Кварадоной в честь легендарного Диего Марадоны.

Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 22 матча. В них грузин забил 10 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

В России Хвича Кварацхелия играл за «Локомотив» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
12 Февраля 2023 в 18:16
я думал в честь Баджио
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