​«Наполи» поздравил Хвичу и придумал ему новое прозвище

В воскресенье Хвича Кварацхелия отмечает день рождения. Грузинскому полузащитнику «Наполи» исполнилось 22 года.

В социальных сетях пресс-служба клуба поздравила Хвичу с праздником, придумав для него новое прозвище.

«С Днём рождения, Квараваджио!» - говорится в сообщении неаполитанцев. Футболиста так прозвали в честь известного живописца Караваджо.

Ранее фанаты «Наполи» называли полузащитника Кварадоной в честь легендарного Диего Марадоны.

Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 22 матча. В них грузин забил 10 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

В России Хвича Кварацхелия играл за «Локомотив» и «Рубин».