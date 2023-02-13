Спаллетти: «Второй тайм стал намного лучше»

В матче двадцать второго тура чемпионата Италии «Наполи» без проблем расправился с аутсайдером турнира «Кремонезе», забив тому три безответных мяча. Наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти прокомментировал итоги игры:

- В первом тайме мы выглядели чуть нервно, частенько теряли мяч, потому что «Кремонезе» успешно заставлял нас тратить энергию. Они понимали, что владение мячом является нашим козырем и пытались не допускать этого. Во втором тайме мы серьезно прибавили, сыграли спокойнее, более дисциплинированно, так, как и следовало с самого начала , - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.