Капелло: «Кварацхелия — сильная сторона «Наполи»

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло высказался об игре Хвичи Кварацхелии после победы над «Кремонезе» в матче Серии А.

«Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона «Наполи», — заявил знаменитый итальянский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что грузинский вингер отметился забитым мячом в прошедшей встрече против «Кремонезе», что стало девятым голом в нынешнем сезоне Серии А. В рамках всех турниров на счету Кварацхелии 11 забитых мячей при 12 ассистах в 23 матчах. «Наполи» уверенно лидирует в таблице чемпионата, опережая второе место на 16 очков.